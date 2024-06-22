В акциях "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняли участие более миллиона человек

В акциях "Единой России", МГЕР и "Волонтеров Победы "Огненные картины войны" и "Свеча Памяти" приняли участие более 1 млн человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

223 огненных картины зажглись в России и в 50 странах мира. Акция "Свеча Памяти" охватила более 2 тыс. площадок.

Из 10 тысяч свечей выложили образ женщины-защитницы Отечества у Музея Победы в Москве. На территории выставки "Россия" на ВДНХ появились образы людей, работавших в тылу во время Великой Отечественной войны.

На Камчатке волонтеры создали огненную картину с изображением вулканов, журавлей и надписью "Камчатка. Помним!". В Хабаровске выложили образ речного бронекатера, это судно - часть памятника морякам-амурцам.

У мемориала "Вечный огонь" в Иркутске из сотен лампад изобразили бомбардировщик "ИЛ-4". В Запорожской области – танк Т-70. В Белгороде выложили изображение танка и надпись "Белгород помнит". В Геническе Херсонской области – орден Отечественной войны.

В Тюмени почтили память школьников-выпускников 1941 года, которые ушли на фронт защищать Родину, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области. Акцию "Свеча Памяти" на Исторической площади провели активисты "Молодой Гвардии".

"Ежегодную акцию мы проводим в первую очередь для того, чтобы напомнить о подвиге, который совершили участники Великой Отечественной войны. Память о наших героях будет жить в сердцах поколений", - заявил федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев:

Также в рамках акции состоялась театрализованная постановка "Сломанные судьбы", минута молчания и церемония возложения цветов к Вечному огню.

В Екатеринбурге на экране у Ельцин центра появились фото ветеранов, а на улице Вайнера устроили небольшой концерт в память о советских солдатах. Напомним, накануне лампада с Вечным огнем, который зажгли на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в преддверии Дня памяти и скорби, на военном самолете была доставлена в Екатеринбург.

Лампаду разместили в Главном храме ЦВО, там же прошла панихида по павшим воинам и была зажжена Свеча Памяти.

Всероссийская акция "Свеча памяти" приурочена к 22 июня - 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.