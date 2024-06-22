По Пермскому краю ураган "Эдгар" прошел в виде ливня и сухого шквала

Ураган "Эдгар" накануне вечером прошел через территорию Пермского края.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Пермском крае при прохождении атмосферного фронта отмечался сухой шквал, который повалил несколько деревьев. В Перми после кратковременного шквала начался интенсивный ливень. До 20 часов в Перми выпало 12 мм осадков.

В Прикамье ураган пришел в ослабленном виде и без серьезных последствий.

Напомним, 20 июня в столице пришел ураган "Эдгар". Сильный ветер с порывами 25 м/с ломал рекламные щиты, срывал обшивку с крыш, вырывал деревья. Торнадо, которые прогнозировали синоптики, были замечены в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского

Два человека погибли, еще 35 пострадали, в числе пострадавших - шесть детей.