Астраханские волонтеры отправили бойцам на СВО сплетенную ими масксеть рекордных размеров

Активисты из Знаменска в Астраханской области, в числе которых воспитатели, медики и пенсионеры, за две недели сплели маскировочную сеть размером 15 на 20 метров. Для этого они мастерили и сшивали 16 стандартных полотен. Необходимые материалы волонтеры приобрели благодаря группе «Мы с вами. Знаменск».



Как сообщает газета «Орбита», масксеть была изготовлена по просьбе военнослужащих реактивной бригады. На прошлой неделе средство защиты передали командиру подразделения.

«Очень важно, чтобы каждый помогал фронту. Победа российских солдат также зависит от неравнодушной позиции наших граждан», — считают волонтеры.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.