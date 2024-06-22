В 4 часа утра в Астраханской области прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в 4 часа утра в Астрахани состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.

В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он возложил венок к обелиску у Вечного огня в Братском саду.

Глава региона и все участники церемонии в рамках акции «Свеча памяти» вместе с цветами поставили у мемориала павшим воинам зажжённые лампадки в знак того, что память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны жива и передаётся из поколения в поколение.

Астраханцы также поддержали ежегодную международную акцию «Огненные картины войны». В кремле они выложили из свечей картину, в основу которой легло произведение художника Валерия Леднёва «На оборону Астрахани выходят курсанты».

В годы войны на фронт ушли почти 160 тысяч жителей Астраханской области. Половина из них не вернулись домой. 127 астраханцев награждены звездой Героя Советского Союза, ещё 20 – полные кавалеры ордена Славы. Именами героев в регионе названы более 30 улиц.