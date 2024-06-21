21 Июня 2024
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Фото: Администрация Нижневартовска

В Госдуме обратились в Генпрокуратуру из-за заражения детей туберкулезом

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову из-за заражения детей в детском саду в Туве туберкулезом, сообщают РИА Новости.

В обращении она попросила привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки и проверить образовательные организации.

Ранее выяснилось, что в Туве воспитательница детского сада заболела туберкулезом и заразила девятерых детей. 30-летняя женщина работала воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь. С августа 2022 по февраль 2023 гг. она заразилась туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работу в детсаду, из-за чего произошло распространение инфекционного заболевания. Местная жительница обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санэпидправил).

В настоящий момент все подхватившие туберкулез детсадовцы пролечены и здоровы.

Теги: Тува, дети, туберкулез


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Ранее 21.06.2024 16:00 Мск В Туве здоровы заразившиеся туберкулезом дети
Ранее 21.06.2024 12:12 Мск В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей

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