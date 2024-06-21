Россия осуждает установку памятника пособнику нацистов в Румынии

Россия осуждает и заявляет о недопустимости установки памятника пособнику нацистов в Румынии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

18 июня в коммуне Фаркаша уезда Нямц на северо-востоке Румынии состоялось торжественное открытие бюста генерала Георге Манолиу, который 22 июня 1941 года принимал участие в нападении на Советский союз. Его 4-я румынская горнострелковая бригада зимой 41-42 годов участвовала в осаде Севастополя, а также привлекалась к действиям против крымских партизан.

Мероприятие прошло с помпой – поминальная панихида, воинские почести, внушительное присутствие местных властей.

"Решительно осуждаем открытие бюста пособнику Гитлера. Этот шаг направлен, по сути, на героизацию нацизма и переписывание истории. Считаем совершенно недопустимым и аморальным прославление в каком-либо виде лиц, принимавших участие в боях на стороне фашистской Германии в самой кровопролитной и смертоносной войне в истории человечества. Полагаем, что время для открытия бюста с "гитлеровским крестом" – за несколько дней до годовщины начала Великой Отечественной войны – выбрано не случайно. Расцениваем это как целенаправленную провокацию против памяти миллионов людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы", - приводит слова Захаровой МИД РФ.

Захарова отметила, что проведение подобного рода торжественных мероприятий при соучастии официальных властей свидетельствует о преднамеренной системной работе по забвению исторической памяти и извлечению уроков из прошлого.

Она порекомендовала авторам и спонсорам проекта перечитать учебники для более глубокого осмысления последствий, "к которым может привести слепое следование порочной идеологии".