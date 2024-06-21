Кандидатом на выборы губернатора Астраханской области "Единая Россия" выдвинула Игоря Бабушкина

На конференции президиума регионального политсовета партии согласовали кандидатуру действующего главы региона Игоря Бабушкина для его выдвижения на выборы губернатора. Это решение также поддержал президиум Генсовета «Единой России».

«Благодарю делегатов конференции за оказанное доверие и единогласное выдвижение на должность губернатора Астраханской области», - сказал Игорь Бабушкин.

Он отметил, что утверженный план работы Астраханского регионального отделения «Единой России» и предвыборная программа – это руководство к действию для всех партийцев.

«Решение проблем, которые копились в регионе десятилетиями, требуют ресурсов. Считаю, что администрация Астраханской области во главе с Игорем Юрьевичем Бабушкиным справляется с этой задачей», - отметил кандидат в депутаты Думы Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13 Александр Неваленный.

Как подчеркнул первый заместитель секретаря Астраханского регионального отделения партии, руководитель исполнительного комитета Астраханского регионального отделения «Единой России» Кирилл Каюков, программа партии на выборах направлена на консолидацию общества для решения важных проблем и задач в сферах образования, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства и др.

«Наша основная цель – достичь устойчивого роста уровня жизни и благосостояния жителей Астраханской области», - резюмировал действующий глава региона Игорь Бабушкин.