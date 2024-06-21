Мигранты из Узбекистана изнасиловали москвичку

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины на северо-западе Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Изнасилование, совершенное группой лиц".

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 июня 2024 года двое мужчин, находясь вблизи жилого дома, расположенного в проезде Стратонавтов в городе Москве, применяя насилие, напали на ранее незнакомую женщину и совершили в отношении нее изнасилование.

Обвинение предъявлено двум гражданам Республики Узбекистан. Они задержаны. Во время допроса фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения проверки показаний на месте. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела фигуранты будут проверены на соблюдение действующего миграционного законодательства.

Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом города Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.