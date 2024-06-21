В Калининградской области произошел пожар на рыболовецком судне

В Калининградской области загорелось рыболовецкое судно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел во время ремонта в сухом доке в городе Светлом.

Огонь тушат 43 специалиста и 11 единиц техники.

Северо-Западная транспортная прокуратура по факту возгорания проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдение противопожарных требований, при наличии оснований примет меры реагирования.