Власти Украины намерены заменить мобилизованных украинских водителей большегрузов и автобусов женщинами

Власти Украины намерены заменить мобилизованных украинских водителей большегрузов и автобусов женщинами, обучив их вождению крупногабаритного транспорта на национальном уровне, сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач. Он сообщил, что министерство инфраструктуры разрабатывает соответствующую программу. По его словам нехватка водителей транспорта в регионах составляет не менее 30%.

Ранее директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, из-за мобилизации во Львове не хватает водителей общественного транспорта. Украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, 6 июня пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими".