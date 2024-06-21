21 Июня 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко о Дне памяти и скорби: Это одновременно героический и трагический день в нашей истории 

Глава Омской области принял участие в патриотической акции «А завтра была война!».

Сегодня, 21 июня, на Бульваре Победы в Омске прошла традиционная военно-патриотическая акция «А завтра была война!», посвященная памятной дате России – Дню памяти и скорби. К обелиску «Слава Героям» пришли Губернатор Омской области Виталий Хоценко, Председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, Герой России, сенатор Российской Федерации от Омской области Дмитрий Перминов, Главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин, представители общественных организаций, жители Омска.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства Омской области и Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Торжественный митинг в 17.00 открыло построение команд курсантов Омского автобронетанкового инженерного института со штандартами, сформированных в годы Великой Отечественной войны соединений и воинских частей. Память погибших почтили минутой молчания.

К участникам митинга обратился Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

«День памяти и скорби – одновременно героический и в то же время скорбный, трагический день в нашей истории. И то что наш советский народ выстоял и победил - на многие, многие десятилетия вперед предопределило нашу судьбу, наше развитие. Это предопределило наше отношение к ветеранам, памятным датам, к нам самим. Вечная память героям, вечная память тем людям, кто защитил Родину, освободил пол Европы и дал миру свободу», - подчеркнул Губернатор.

По словам Героя России, сенатора Российской Федерации от Омской области Дмитрия Перминова, Победа ковалась на фронте и в тылу. Наши воины героически сражались за каждый город, дом, улицу и приближали ее.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, участники митинга возложили красные гвоздики к обелиску монумента «Слава Героям».

На Бульваре Победы была представлена выставка ретро автотехники, а ее участники обмундированы в форму и оснащены оружием военных лет. Гости акции могли узнать об устройстве автомата, научиться его разбирать и собирать. В музыкально-литературной композиции, посвященной подвигу Сибиряков в годы Великой Отечественной войны, приняли участие солисты Областного центра культуры «Сибиряк» и образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз». Также были представлены: инсталляция военного блиндажа с элементами военной атрибутики времен Великой Отечественной войны, экспозиция Всероссийского движения Омской области «Поисковые отряды», выставка военного оружия и тематические фотозоны.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

На полевой кухне омичей угощали солдатской кашей и чаем. Торжественный концерт завершится заполнением всеми участниками красными гвоздиками конструкции в виде большой звезды у мемориала.

Теги: виталий хоценко, день памяти и скорби, акция завтра была война


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