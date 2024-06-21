Профессионалы федерального уровня. "Атомстройкомплекс" определил лучших строителей своей компании

21 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Профессионалы федерального уровня. "Атомстройкомплекс" определил лучших строителей своей компании

Компания "Атомстройкомплекс" завершает конкурс профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-сслужбе застройщика, в этом году свое мастерство продемонстрировали 60 сотрудников 11 строительных специальностей, среди которых каменщики, электромонтажники, маляры, монтажники и бетонщики, кровельщики, арматурщики, плиточники.

Соревнования являются ежегодными и призваны поощрять лучших работников, передавать опыт новичкам и доказывать потенциальным покупателям надежность девелопера. В этом году отбор был еще строже. Так, задания участников на совмещенном конкурсе электрогазосварщиков и монтажников санитарно-технических систем оценивались уже не только визуально. Организаторами были приглашены специалисты по неразрушающему контролю, которые с помощью ультразвуковой аппаратуры проверяли сварные швы.

Профессионалы на уральский стройках(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Конкурс много лет подряд становится площадкой для профессионального взаимодействия, это эффективное средство повышения квалификации и качества выполнения работ, мотивации и поощрения строителей, – отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова. – Такой подход дает возможность строителям передавать накопленный опыт молодым коллегам, а покупателям гарантирует высокое качество возводимого жилья на каждом этапе строительства и отделки".

Высокое качество работы сотрудников "Атомстройкомплекс" ежегодно подтверждается наградами городского, регионального и федерального уровня. Среди них почетные грамоты и благодарственные письма губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, главы Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы, министерства строительства и развития инфраструктуры региона.

Профессионалы на уральский стройках(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Стоит отметить, что именно участники корпоративных соревнований компании долгие годы являются представителями Среднего Урала на федеральном уровне в конкурсах "Строймастер" и "Славим человека труда".

Теги: Атомстройкомплекс, строитель, профессионал, конкурс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети