Профессионалы федерального уровня. "Атомстройкомплекс" определил лучших строителей своей компании

Компания "Атомстройкомплекс" завершает конкурс профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-сслужбе застройщика, в этом году свое мастерство продемонстрировали 60 сотрудников 11 строительных специальностей, среди которых каменщики, электромонтажники, маляры, монтажники и бетонщики, кровельщики, арматурщики, плиточники.

Соревнования являются ежегодными и призваны поощрять лучших работников, передавать опыт новичкам и доказывать потенциальным покупателям надежность девелопера. В этом году отбор был еще строже. Так, задания участников на совмещенном конкурсе электрогазосварщиков и монтажников санитарно-технических систем оценивались уже не только визуально. Организаторами были приглашены специалисты по неразрушающему контролю, которые с помощью ультразвуковой аппаратуры проверяли сварные швы.

"Конкурс много лет подряд становится площадкой для профессионального взаимодействия, это эффективное средство повышения квалификации и качества выполнения работ, мотивации и поощрения строителей, – отметила директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова. – Такой подход дает возможность строителям передавать накопленный опыт молодым коллегам, а покупателям гарантирует высокое качество возводимого жилья на каждом этапе строительства и отделки".

Высокое качество работы сотрудников "Атомстройкомплекс" ежегодно подтверждается наградами городского, регионального и федерального уровня. Среди них почетные грамоты и благодарственные письма губернатора и Законодательного собрания Свердловской области, главы Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы, министерства строительства и развития инфраструктуры региона.

Стоит отметить, что именно участники корпоративных соревнований компании долгие годы являются представителями Среднего Урала на федеральном уровне в конкурсах "Строймастер" и "Славим человека труда".