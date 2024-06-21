В Березниках УК заплатит пять миллионов 11-летней девочке, мать которой убило снегом с крыши

В Березниках с управляющей компании ЖПЭТ взыскали 5 млн руб. в пользу родственников 36-летней женщины, погибшей от схода с крыши многоквартирного дома снежно-ледовых отложений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел 18 марта, днем, недалеко от дома №10 по проспекту Советский.

Женщина погибла на месте. У нее осталась 11-летняя дочь, единственным родственником девочки является инвалид второй группы. Прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил.

Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).