Сбербанк объявил о завершении приема заявок на льготную ипотеку

Сбербанк досрочно остановил прием заявок на льготную ипотеку на новостройки. По уже одобренным заявкам, где договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты будут выдаваться до 24 июня. В целом программа льготной ипотеки завершается в России 1 июля 2024 года.

В банке объяснили решение исчерпанием лимитов на фоне "аномального высокого спроса от перетока клиентов из других банков".

Также Сбер приостанавливает выдачу IT-ипотеки, но ее могут возобновить, если государство выделит дополнительные объемы софинансирования ставки.