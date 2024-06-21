У известного российского актера в трусах нашли наркотики

В Москве полиция нашла в трусах у известного актера Георгия Сагиашвили (сериалы "Склифосовский", "Прометей", "Немодельное агентство") нашли 13 грамм марихуаны. По данным Telegram-канала Shot, машину, в которой находился актер и еще две девушки, остановили полицейские. Водитель нервничал, поэтому сотрудники полиции начали его расспрашивать о запрещенных вещах. В этот момент он показал, что у него при себе было. Вещество из нижнего белья артиста отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По ч. 1 с. 228 УК РФ ("Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта") нарушителю может грозить до трех лет колонии. Но при этом возможно дело может обойтись и без лишения свободы, как это произошло (по той же статье) со звездой сериала "Счастливы вместе" Натальей Бочкаревой. Она, кстати, тоже везла наркотики в трусах, когда ее остановили полицейские.