Мать Полины, застреленной на "кровавой вписке" на Уралмаше, отсудила деньги у семьи убийцы

Мать 18-летней Полины из Екатеринбурга, убитой на так называемой "кровавой вписке" на Уралмаше в 2020 году, отсудила компенсацию за смерть дочери у матери убийцы.

Напомним, трагедия произошла в конце 2020 года в одной из квартир дома 7А на улице Социалистической. 34-летний владелец квартиры Дмитрий Захаров устроил вечеринку в компании двух своих друзей - 32 и 36 лет. В группе Вконтакте мужчины познакомились с тремя девушками: Марией, Викторией 16 и 17 лет и Полиной 18 лет.

По словам единственной не пострадавшей девушки Марии, в какой-то момент Дмитрий ушел в свою комнату, из которой вышел уже с ружьем и предложил "поиграть", после чего открыл стрельбу. Оба друга мужчины скончались на месте, как и Полина, которой хозяин квартиры выстрелил в голову. Виктория была серьезно ранена в живот, в больнице ей удалили почку, но она смогла выжить.

Как позднее выяснилось, у Полины остались 1,5 годовалый сын, младшая сестра и мать, которая после смерти девушки, усыновила собственного внука. Как передает "КП-Екатеринбург", матери погибшей - Юлии удалось взыскать в свою пользу и пользу внука 404 тыс. рублей единовременной выплаты по потере кормильца с матери Дмитрия. Женщина также будет обязана до совершеннолетия мальчика выплачивать семье погибшей 10 тыс. 708 рублей ежемесячно.

При этом, как рассказала Юлия, мать убийцы ее дочери так перед ней и не извинилась.