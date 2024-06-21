Черногория и ряд других балканских стран остались без света

Черногория оказалась почти полностью обесточена из-за пожара на магистральной ЛЭП. Об этом сообщает боснийское издание Avaz.

По его информации, "из строя вышла вся энергосистема, отключились гидро- и теплоэлектростанции".

Также произошли масштабные отключения электроэнергии в Боснии и Герцеговине, Албании и части Хорватии, пишет РБК. Кроме того, без электричества оказались районы Греции. Причиной аварии стала, вероятнее всего, аномальная жара в этом регионе.

Жители балканских стран начали массово сообщать в соцсетях, что в домах исчезла вода, с перебоями работает интернет.