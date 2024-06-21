В Москве запустили 16-ю линию метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о состоявшемся в столице техническом запуске Троицкой линии метро. Речь идет о начале движения по первому участку длиной в 8,3 км с четырьмя станциями – "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

Движение поездов с пассажирами откроем уже в начале осени. В результате на карте Москвы появится новая,16-я линия метро. "Новаторская" войдет в состав одноименного транспортного хаба, в который также будут входить станции Троицкой и Большой кольцевой линий, а также наземный городской транспорт.

В зоне притяжения новой станции находится МЕГА – один из крупнейших торговых моллов Москвы.