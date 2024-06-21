ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта - Белоусов

Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта, заявил министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на встрече с выпускниками военных вузов.

Он добавил, что "российские военные в ходе спецоперации решительно борются с последователями нацистской идеологии".

Тему поддержал президент России Владимир Путин, который также присутствовал на встрече: "[в рамках СВО] неонацисты и каратели должны ответить за свои преступления, за теракты и обстрелы наших городов и сёл".

"Мы очень на вас надеемся, народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения", - добавил Путин.