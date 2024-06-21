В России рекордно выросло потребление газа

В России в шестой раз обновлен суточный рекорд поставок газа потребителям.

"Со 2 июня поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет. Новый исторический рекорд – 691 млн куб. м – достигнут 19 июня. Это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня", - сообщает "Газпром" в своем telegram-канале.

Предприятие обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты.