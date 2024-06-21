21 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд в закрытом режиме рассмотрит продление ареста бизнесмену Фомину по делу Иванова

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельцу "Олимпситистроя" Александру Фомину. Как передает РИА Новости, об этом попросил следователь по делу.

Фомин обвиняется в даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. В апреле суд отправил его в СИЗО после того, как тот дал показания по делу.

Ранее адвокат Фомина сообщил, что он участвовал в строительстве оборонительных укреплений для нужд СВО. По словам самого Фомина, он является ветераном боевых действий.

Теги: александр фомин, тимур иванов


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