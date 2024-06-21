Россия готова к диалогу с НАТО по вопросам безопасности - Путин

Россия готова к широкому обсуждению вопросов по созданию евразийской системы безопасности с различными объединениями, в том числе с НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с выпускниками военных вузов.

При этом глава государства отметил, что Россия "планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания".

Кроме того, Россия будет проводить военные учения вместе с дружественными государствами и "дальше совершенствовать свои Вооруженные силы с опорой на современную науку и опыт спецоперации". "Страна будет наращивать поставки в зону спецоперации беспилотников, комплексов контрбатарейной борьбы и другой техники", - заявил президент.