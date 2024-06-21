Армянского посла вызвали в МИД Израиля после признания Ереваном независимости Палестины

Армянского посла вызвали в МИД Израиля после того, как Ереван опубликовал заявление о признании независимости Палестины, передает Times of Israel. Сообщается, что Тель-Авив выразит протест в связи с решением властей Армении.

При этом администрация Палестины поприветствовала решение Армении и назвала его "позитивным вкладом" в урегулирование конфликта.

Министерство иностранных дел Армении сегодня назвало гуманитарную ситуацию в секторе Газа "катастрофической", а сам военный конфликт в регионе – "одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, требующих решения".

"Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, а также захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта и присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предварительных условий", - говорится в заявлении армянского МИДа.

Также Армения присоединяется к резолюциям ГА ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

"Мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" решения израильско-палестинского конфликта. Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные чаяния", - добавили в МИДе.

Ранее суверенитет Палестины признали несколько европейских государств, в том числе Испания и Португалия. Независимость государства Палестина по состоянию на конец мая 2024 года признали 143 из 193 государств-членов ООН.