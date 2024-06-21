Путин возложит цветы в Александровском саду

В Кремле анонсировали мероприятие 22 июня, в котором поучаствует президент России Владимир Путин.

В День памяти и скорби Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата. Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы", сообщает пресс-служба Кремля.

Завтра исполнится 83 года с начала Великой Отечественной войны.