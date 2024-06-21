В День скорби екатеринбуржцы смогут бесплатно доехать до Мемориала памяти жертв политических репрессий

В День скорби 22 июня жители Екатеринбурга смогут бесплатно добраться Мемориала памяти жертв политических репрессий (12-й километр Московского тракта). Именно там завтра пройдет гражданская панихида и возложение цветов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Церемония начнется в 13.00. Автобусы будут ждать пассажиров до 12.00 у здания городской администрации на пр. Ленина, 24. После этого на автобусах можно будет вернуться к зданию мэрии.

Напомним, что завтра в 14.15 в городе включат систему оповещения - воем сирен Екатеринбург почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны.