В России не хватает 80 тысяч таксистов

Если запретить мигрантам работать в такси, и без того огромный дефицит в этой отрасли увеличится, что приведет к росту стоимости поездок, считают в Национальном автомобильном союзе. Так участники рынка отреагировали на предложение депутата Госдумы Анастасии Удальцовой (КПРФ) запретить мигрантам работать в такси.

В Национальном автосоюзе отмечают, что уже сейчас половина из работающих таксистов находится в "серой зоне" – это так называемые "бомбилы".

"Мы с Институтом социально-политических исследований РАН проводили опрос грузоперевозчиков. Сколько из-за нехватки водителей простаивают грузовики? 47 дней в году. Такая же ситуация в такси, там нехватка 80 тысяч водителей. Нет людей, которые сядут за баранку", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" вице-президента Национального автосоюза Антона Шапарина.

"К чему это приводит нас всех? Всё очень просто, мы за это платим высокими тарифами. Никто колом не стоит, у нас есть рынок "белых" такси, который про все ограничения, про правила. И есть рынок такси "серый" и "чёрный". Бомбилы никуда не делись. У нас 50% отрасли перевозки — это бомбилы", - утверждает эксперт.