Картину "Непобедимая Россия" тюменского художника-филумиста передали в Государственный исторический музей

Картину "Непобедимая Россия" тюменского художника-филумиста Игоря Рязанцева передали в Государственный исторический музей в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Филумизм — от латинского слова flum — "нить", "волокно". Суть техники заключается в том, чтобы писать не кистью, а шприцем. То есть нужно выдавливать краску, в данном случае акрил, через иглу шприца и укладывать ее на поверхность холста в виде тонких цветных нитей, создавая своеобразный нетканый акриловый гобелен.

Размер произведения составляет 200 на 200 сантиметров. Художник Игорь Рязанцев попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Единственный в своем роде".

В создании работы принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор на выставке "Россия" в Москве, когда там проходил День региона.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер подчеркнула, что Тюменская область представлена уникальными, талантливыми художниками.

"Главная ценность культуры – творцы. Мы гордимся, что Тюменский край представлен уникальными художниками. Большая честь передать картину "Непобедимая Россия" Игоря Рязанцева, частичку идентичности нашего региона, Государственному историческому музею. Верю, что этот шедевр займет достойное место в его эксклюзивной коллекции и будет доступен для показа посетителям со всего мира", - заявила она.