21 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Власти хотят изменить критерии аварийности жилья

Власти признают: расселить весь имеющийся аварийный жилой фонд и тот, который будет признан аварийным даже в ближайшее время, за счет бюджета не получится. Они хотят привлечь частные деньги, но пока инструментов и, главное, желающих ими воспользоваться не очень много. Как вариант предлагается активнее использовать проекты комплексного развития территорий (КРТ): застройщики могут снести аварийное жилье, расселить его владельцев, а на освободившемся месте строить что захочется.

Сейчас только 19 российских регионов преступили к расселению аварийного жилья, которое признано таковым после 2022 года. Остальные пока не расселили жителей более старого фонда, а преступать к новому этапу без завершения предыдущего федеральная программа не позволяет, сообщил на совещании в Совете Федерации сенатор Александр Высокинский.

Он призвал граждан ценить и те меры, которые государство уже предпринимает: "Россия – единственная страна в мире, которая решает вопрос переселения собственников жилья за счет бюджета государства. <…> Жилье у нас с вами частное, поэтому расселение – это адресная социальная поддержка".

Он добавил, что объемы аварийного жилья со старением советского фонда будут увеличиваться.

Директор департамента стратегических проектов Минстроя Ольга Шарова добавила, что в России нуждается в переселении 1,3 млн граждан. Ежегодный прирост аварийного жилья – 2,7 млн кв. метров.

"Потребность в финансировании программы гораздо выше, чем есть сейчас. Нужно изменить подходы к расселению на фоне нехватки денег из федерального центра. Сейчас механизмы корректировки прорабатываются, например, прорабатываются правила определения аварийности жилья и по расчету компенсационных выплат. Также хочется привлечь к расселению внебюджетные средства", - сказала Шарова. Она добавила, что отдельного федерального проекта по расселению аварийного жилья не будет.

Представитель Минфина отметил, что "кардинально проблему не получается решить при текущих подходах к расселению, идет обсуждение в правительстве, но о конкретных решениях пока рано говорить".

Теги: аварийное жилье, расселение, александр высокинский


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