Предприимчивые пермяки продают щепки от снесенного арт-объекта "Пермские ворота"

Жители Перми решили нажиться на снесенном арт-объекте "Пермские ворота", передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте объявлений "Авито" появились предложения приобрести щепки от знаменитой "буквы П".





Объект снесли 19 июня, вечером, поскольку он попал в зону строительства новой дорожной развязки на площади Гайдара. После демонтажа бревна отправят на утилизацию, на официальный полигон для отходов.

"Пермские ворота" появились рядом с железнодорожным вокзалом в 2011 г. Арт-объект создал скульптор Николай Полисский, его стоимость составила 9 млн руб. Конструкция имеет высокий уровень износа, поэтому объект перенести не удалось.