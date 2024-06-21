Песков: Россия готова к переговорам с США в качестве комплексного диалога

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Россия готова к переговорам с США, но только в качестве комплексного диалога, учитывающего конфликт на Украине.

"Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем", - цитирует "Ъ" Пескова.

Ранее выяснилось, что США решили изменить свою стратегию по ядерному оружию. В скорректированной стратегии по ядерному оружию США основной акцент сделали на соперничестве. США не видят целесообразности в наращивании ядерного арсенала до уровня, сопоставимого с совместными объемами вооружений России и Китая, чтобы обеспечить "эффективное сдерживание" этих двух стран.