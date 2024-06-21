21 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Новые ограничения для самокатов в Екатеринбурге начнут действовать уже 24 июня

Администрация Екатеринбурга подписала с кикшеринговыми компаниями соглашение, регламентирующее правила пользования электросамокатами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все ограничения вступают в силу со следующего понедельника - 24 июня, когда все стороны обменяются подлинниками подписанного документа.

Соглашение является бессрочным и может дополняться новыми правилами как со стороны муниципалитета и кикшеринговых компаний, так и со стороны УГИБДД и самих жителей Екатеринбурга.

Согласно документу, всего в уральской столице будет 9 зон запрета пользования электросамокатами:

  • ЦПКиО имени Маяковского;
  • парк "Зеленая роща";
  • парк "Уралмаш";
  • парк "Эльмаш";
  • парк имени Энгельса;
  • Дендропарк на улице 8 Марта;
  • часть Преображенского парка (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи);
  • мост через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного);
  • Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до Дворца игровых видов спорта).

В каждом из них будет установлен знак №3.35, но даже если пользователь самоката его не заметит, кикшеринговый транспорт будет автоматически блокироваться при попадании в запретную зону. Ограничения также коснутся личных СИМ - уральцам придется спешиться и вести транспорт за собой. Сейчас специалисты города продумывают порядок и локации для установки ограничительных знаков.

Ограничения коснулись и парковки. В документе прописаны зоны, где нельзя будет оставить электросамокат или взять его в аренду:

  • мосты и путепроводы;
  • территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений (школы, детсады);
  • менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена;
  • в 5 метрах от наземных пешеходных переходов и подходов к ним;
  • в 5 метрах от пешеходных переходов на регулируемых перекрестках;
  • в 5 метрах от входов в подземные и наземные пешеходные переходы;
  • в 5 метрах от лестничных маршей и пандусов;
  • в подземных пешеходных переходах;
  • на обочинах;
  • в "треугольниках видимости" перекрестков.

Также при составлении правил город был разделен на участки с ограничением скорости. Плохие новости для пешеходов - скоростные установки коснутся только арендованных СИМ. Всего предусмотрено четыре режима:

  • до 25 километров в час (максимальная скорость, разрешенная ПДД);
  • 20 километров в час;
  • 15 километров в час;
  • 10 километров в час.

Зоны скоростных ограничений нанесены на карту.

Теги: Екатеринбург, ограничение, самокат, соглашение


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