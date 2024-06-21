Новые ограничения для самокатов в Екатеринбурге начнут действовать уже 24 июня
Администрация Екатеринбурга подписала с кикшеринговыми компаниями соглашение, регламентирующее правила пользования электросамокатами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все ограничения вступают в силу со следующего понедельника - 24 июня, когда все стороны обменяются подлинниками подписанного документа.
Соглашение является бессрочным и может дополняться новыми правилами как со стороны муниципалитета и кикшеринговых компаний, так и со стороны УГИБДД и самих жителей Екатеринбурга.
Согласно документу, всего в уральской столице будет 9 зон запрета пользования электросамокатами:
- ЦПКиО имени Маяковского;
- парк "Зеленая роща";
- парк "Уралмаш";
- парк "Эльмаш";
- парк имени Энгельса;
- Дендропарк на улице 8 Марта;
- часть Преображенского парка (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи);
- мост через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного);
- Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до Дворца игровых видов спорта).
В каждом из них будет установлен знак №3.35, но даже если пользователь самоката его не заметит, кикшеринговый транспорт будет автоматически блокироваться при попадании в запретную зону. Ограничения также коснутся личных СИМ - уральцам придется спешиться и вести транспорт за собой. Сейчас специалисты города продумывают порядок и локации для установки ограничительных знаков.
Ограничения коснулись и парковки. В документе прописаны зоны, где нельзя будет оставить электросамокат или взять его в аренду:
- мосты и путепроводы;
- территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений (школы, детсады);
- менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена;
- в 5 метрах от наземных пешеходных переходов и подходов к ним;
- в 5 метрах от пешеходных переходов на регулируемых перекрестках;
- в 5 метрах от входов в подземные и наземные пешеходные переходы;
- в 5 метрах от лестничных маршей и пандусов;
- в подземных пешеходных переходах;
- на обочинах;
- в "треугольниках видимости" перекрестков.
Также при составлении правил город был разделен на участки с ограничением скорости. Плохие новости для пешеходов - скоростные установки коснутся только арендованных СИМ. Всего предусмотрено четыре режима:
- до 25 километров в час (максимальная скорость, разрешенная ПДД);
- 20 километров в час;
- 15 километров в час;
- 10 километров в час.
Зоны скоростных ограничений нанесены на карту.