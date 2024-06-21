Новые ограничения для самокатов в Екатеринбурге начнут действовать уже 24 июня

Администрация Екатеринбурга подписала с кикшеринговыми компаниями соглашение, регламентирующее правила пользования электросамокатами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все ограничения вступают в силу со следующего понедельника - 24 июня, когда все стороны обменяются подлинниками подписанного документа.

Соглашение является бессрочным и может дополняться новыми правилами как со стороны муниципалитета и кикшеринговых компаний, так и со стороны УГИБДД и самих жителей Екатеринбурга.

Согласно документу, всего в уральской столице будет 9 зон запрета пользования электросамокатами:

ЦПКиО имени Маяковского;

парк "Зеленая роща";

парк "Уралмаш";

парк "Эльмаш";

парк имени Энгельса;

Дендропарк на улице 8 Марта;

часть Преображенского парка (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи);

мост через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного);

Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до Дворца игровых видов спорта).

В каждом из них будет установлен знак №3.35, но даже если пользователь самоката его не заметит, кикшеринговый транспорт будет автоматически блокироваться при попадании в запретную зону. Ограничения также коснутся личных СИМ - уральцам придется спешиться и вести транспорт за собой. Сейчас специалисты города продумывают порядок и локации для установки ограничительных знаков.

Ограничения коснулись и парковки. В документе прописаны зоны, где нельзя будет оставить электросамокат или взять его в аренду:

мосты и путепроводы;

территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений (школы, детсады);

менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена;

в 5 метрах от наземных пешеходных переходов и подходов к ним;

в 5 метрах от пешеходных переходов на регулируемых перекрестках;

в 5 метрах от входов в подземные и наземные пешеходные переходы;

в 5 метрах от лестничных маршей и пандусов;

в подземных пешеходных переходах;

на обочинах;

в "треугольниках видимости" перекрестков.

Также при составлении правил город был разделен на участки с ограничением скорости. Плохие новости для пешеходов - скоростные установки коснутся только арендованных СИМ. Всего предусмотрено четыре режима:

до 25 километров в час (максимальная скорость, разрешенная ПДД);

20 километров в час;

15 километров в час;

10 километров в час.

Зоны скоростных ограничений нанесены на карту.