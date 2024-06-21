21 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

У регионов деньги кончились еще до того, как им долги простили – сенатор

Федеральные власти начали "делить шкуру" пока еще не прощенных регионам долгов по бюджетным кредитам.

Как ожидается, долги будут прощать, если регионы направят средства, запланированные на их обслуживание, на инвестиции в инфраструктуру, социалку и т.д. Но уж слишком много проблем Москва хочет решить за счет денег, которые у субъектов Федерации не факт, что есть. Этот момент отметил сенатор от Свердловской области Александр Высокинский на совещании по расселению аварийного жилья.

Он рассказал, что на днях прошло активное обсуждение проблемы с аварийными лифтами, и представители федерального правительства активно намекали на возможность решить эту проблему теперь за счет "прощенных долгов". То же предлагается делать и по коммунальной инфраструктуре.

"Сегодня мы очень часто слышим [в адрес регионов]: возьмите из прощенных долгов. А у регионов деньги эти кончились до того, как долги простили", - сказал Высокинский. С ним согласились и другие коллеги-сенаторы.

Теги: долги, регионы, александр высокинский


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