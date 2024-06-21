Песков назвал предсказуемой реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В Кремле заявили, что реакция Запада на государственные визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам была предсказуемой.

"Любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к наших стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, Путин 18-20 июня посетил с государственным визитом КНДР и Вьетнам. В рамках переговоров подписано несколько важных документов, среди них - договоры о стратегическом партнерстве.

Агентство Bloomberg писало, что власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Авторы материала подчеркивают, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые заняли нейтральный статус по СВО.

Южная Корея после визита Путина в КНДР заявила, что намерена провести повторное рассмотрение вопроса о прямых поставках оружия на Украину. До этого Сеул поставлял военные предметы нелетального характера, но не оружие.