"Киевский патриархат" отметил 5-летие независимости от Фанара и остальных раскольников и осудил их

"Киевский патриархат" опубликовал заявление по поводу 5-летия своего "восстановления", в котором осудил раскольническую "единую церковь" на Украине.

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Одни раскольники обвинили других в захвате имущества, оскорблениях, клевете, увольнениях. "Киевские" пеняют на "всеукраинских" в том, что последним особенно благоволит нынешний режим. А "врагами независимой украинской церкви" была развернута целая кампания по дискредитации ее многолетнего главы Михаила Денисенко-Филарета. Вместо того чтобы бороться с Московским Патриархатом, они борются с 95-летним Денисенко.

Напомним, 20 июня 2019 года, через полгода после объединения Фанаром раскольников в единую организацию и выдачу им томоса, Денисенко восстановил свой "патриархат", так как его отодвинули от управления новой структурой. После этого Денисенко неоднократно критиковал своих коллег-оппонентов по расколу, в том числе за то, что они самозванцы. В частности, "снятие" с него анафемы Фанаром одновременно означает ее признание в прошлом, а значит, весь епископат, который он "рукоположил" под анафемой, недействителен. К слову, это полностью соответствует канонической позиции Церкви, которая напоминает, что украинские раскольники не имеют апостольского преемства и, согласно православному вероучению, являются богохульниками.