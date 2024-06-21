В Югре IT-форум собрал 3 тысячи участников из 48 стран

В Ханты-Мансийске 18-20 июня прошел XV Международный IT-Форум – международная дискуссионная площадка для обсуждения проблем и выработки совместных мер по развитию цифровых технологий в странах БРИКС и ШОС. Эксперты обсуждали применение новейших технологий в экономике, социальной сфере и образовании, вопросы кибербезопасности и импортонезависимости, развитие искусственного интеллекта и кадрового потенциала. В этом году IT-форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС. Подробнее о событии читайте в материале Накануне.RU.

Главная тема юбилейного мероприятия – "Доверие в цифровом мире". На церемонии открытия форума, которая состоялась 18 июня в КТЦ "Югра-классик", прозвучали, например, различные приветствия. Одно из них было от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что в современных условиях обсуждение вопросов информационно-коммуникационных технологий приобретает особое значение. В приветственном адресе уральского полпреда Владимира Якушева говорилось, что ежегодный цифровой форум в Югре – знаковое событие в IT-сфере России.

"Президент России Владимир Путин обозначил цифровую трансформацию как одну из самых важных национальных целей развития. Сфера IT получает в нашей стране беспрецедентную поддержку и демонстрирует стремительное развитие. Перед компаниями и специалистами открыты самые широкие возможности. Важно воспользоваться ими и обеспечить скорейшее внедрение российских разработок", - сказал Якушев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС.

"Межгосударственное партнерство играет важную роль в эпоху цифрового развития. Мы считаем, что только через сотрудничество и координацию усилий мы можем достичь большого прогресса в цифровой сфере", - сказал Кухарук.

Ключевой темой дискуссий стало импортозамещение. Как отметили эксперты, российские решения в области информационной безопасности до конца 2024 г. полностью заместят решения компаний, ушедших из России.

"По нашим подсчетам, до конца текущего года весь этот объем в 15 млрд рублей будет полностью замещен на отечественные решения. С нашей точки зрения, этот процесс уже необратим, все больше компаний будут переходить на отечественные решения по защите информации", – сказал заместитель гендиректора по работе с партнерами ООО "Код безопасности" Алексей Карпов.

Впервые на форуме поднималась тема инклюзии. В частности, доступность интернет-ресурсов для людей с ОВЗ. Еще одно нововведение – присуждение премии за вклад в развитие искусственного интеллекта "Цифровая Югра: AI и инновации". Награды получили IT-компании, ведомства и лучшие представители отрасли. Всего в программе форума – более 50 мероприятий: международные конференции, панельные дискуссии, стратегические сессии и круглые столы. В КВЦ "Югра-Экспо" состоялась выставка "Цифровые технологии для всех" – единое креативное пространство для презентации прототипов, новейших разработок и продуктов в сфере ИТ. Также прошел профориентационный форум для детей и молодежи "Юниор ИТ – шаг к новым возможностям".

Руслан Кухарук провел на полях форума рабочие встречи с представителями Ассамблеи Народов Евразии, Республики Ангола и Исламской Республики Пакистан. Новый руководитель региона заявил о заинтересованности Югры в коммуникации с представителями дружественных государств.

"Многие мероприятия, проходящие в нашем округе, объединяют участников со всего мира. Несмотря на трудности, мы видим, что эти события, в том числе в сферах культуры, бизнеса, айти, помогают общаться всем участникам, невзирая на политические границы", - сказал Руслан Кухарук.

Представителям делегации из Пакистана представлен опыт работы югорских нефтедобывающих компаний. Кухарук уточнил, что в прошлом году югорские предприятия осуществляли поставки нефти в Пакистан. В числе успешных компаний-экспортеров – "Алмаз-Нефтесервис". Предприятие производит электропогружное оборудование для добычи нефти и кабельных линий, нефтегазового сервисного оборудования.

В последний день форума, 20 июня, Руслан Кухарук пообщался с журналистами из стран БРИКС+. Пресс-тур для представителей средств массовой информации стран БРИКС+ шел четыре дня. Для представителей СМИ организовали и культурную программу – знакомство с традициями коренных народов Севера, региональными проектами в сфере медиа и креативных индустрий, посещение знаковых городских и окружных объектов.

Кухарук на пресс-конференции заявил, например, о готовности сотрудничества с Индией, в частности, по линии медицины. Пояснил, что в Югре предусмотрены производственные площадки на территориях особой экономической зоны "Нягань" и строящегося инновационного научно-технологический центр "ЮНИТИ ПАРК".

"По большому счету, все будет зависеть от запроса компании по территории, логистике, особых условий дальнейшего функционирования производства. Мы готовы рассмотреть любые запросы от потенциальных инвесторов. Соответствующие федеральные и региональные меры поддержки распространяются и на наших партнеров", - подчеркнул Руслан Кухарук.

В своем telegram-канале Кухарук написал, что на полях форума договорились создать до конца года в Кондинском районе сеть управления беспилотными воздушными судами.

"Использовать возможности БПЛА планируем для различных целей, учитывая географические особенности территории. Например, для доставки медикаментов и грузов в труднодоступные районы, мониторинга зон чрезвычайных происшествий", - пишет глава региона.

Форум проходит с 2008 г. За прошедшие годы он стал признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году IT-форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС. Он объединил на своей площадке больше 3 тыс. участников из 47 стран и 61 субъекта России.

Стратегическими партнерами прошедшего форума выступили Аналитический центр при Правительстве РФ, Фонд Росконгресс, Ассамблея народов Евразии, РАНХГиС, Лаборатория цифровой трансформации. Генеральные партнеры – ПАО "Лукойл", Ростелеком, Салым Петролеум Девелопмент, ПРАЙМ ГРУП. Инвестиционные партнеры – Иннотех, СК-АйТи, ФОРС – Центр разработки. Информационный партнер — ТАСС, международный информационный партнер – ТВ БРИКС.



