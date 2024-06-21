WP: Зеленский недоволен пристальным вниманием США к внутриукраинским делам

Майская встреча Владимира Зеленского, чьи полномочия президента недавно истекли, и госсекретаря США Энтони Блинкена выдалась напряженной: первый раздражен повышенным вниманием Блинкена к коррупции на Украине. Об этом сообщает The Washington Post, ссылась на свои источники, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатной темы.

Отмечается, что на Украине постоянно идут какие-то громкие антикоррупционные дела, задержания и аресты, но США все мало. Так, в посольство США в Киеве были направлены десятки сотрудников Управления генерального инспектора Госдепа с широкими надзорными полномочиями и возможностью присутствовать на дипломатических встречах. Потому что коррупция на Украине процветает, и процветала десятилетиями.

Блинкен говорит, что нынешних усилий недостаточно. Однако в окружении Зеленского недовольны, полагая, что США отвлекаются от главного - борьбы с Россией, преследуя свои интересы. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина считает, что это несправедливо и к Украине подходят с завышенным требованиями.

В борьбе США с коррупцией многие эксперты видят "короткий поводок", на котором те хотят держать украинских чиновников.