Telegram-каналы сообщили о "пропаже" экс-главы АФК "Система"

Telegram-каналы сообщили об исчезновении бывшего главы АФК "Система", ныне – первого заместителя гендиректора ПАО "ФосАгро" Евгения Новицкого. По данным Baza, 66-летний предприниматель уже второй день не выходит на связь с родственниками. Канал пишет, что он мог быть задержан сотрудниками ФСБ, сообщается о возможном допросе и обысках. Аналогичная информация у анонимного канала "ВЧК-ОГПУ".