В Москве приостановили работу цеха, где делали вызвавший вспышку ботулизма салат

Судебные приставы приостановили работу цеха в Москве, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

Работу цеха остановили на 90 суток по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Выяснилось, что на предприятии была нарушена поточность фасовки продукции, это могло стать причиной распространения инфекционных заболеваний. Хранение упаковочной тары было не упорядочено — контейнеры хранятся в коридоре, а к работе были допущены 13 сотрудников без вакцинации от гепатита А и дизентерии Зонне.

Напомним, очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". Ранее фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение. Фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тысяч порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин. Сообщалось, что в Москве из-за вспышки ботулизма пришлось уничтожить 20 тонн неликвидной продукции.