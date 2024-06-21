В Тюмени оштрафован перевозчик за срывы рейсов городских автобусов

В Тюмени оштрафован перевозчик "Тюменьавтолайн" за срывы рейсов городских автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры

С февраля по апрель 2024 г. организация-перевозчик по маршрутам №66 Областная библиотека - Сибнефтемаш, №71 ул. Бориса Быстрых - ул. Московская, №77 с/о Русское поле - ул. Трактовая (деревня Патрушева), №80 микрорайон Лесной - ДК Строитель, №80д Юрты-Андреевские - ДК Строитель, №153 з-д Медоборудования - с/о Мичуринец, допускала систематические и массовые срывы рейсов.

Права жителей областного центра на предоставление транспортных услуг были нарушены.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ "Действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым интересам общества и государства".

Перевозчика оштрафовали на 337 тыс. рублей.