Bloomberg: Все больше стран Азии хотят вступить в БРИКС, и это сигнал США

Все больше стран Азии хотят вступить в БРИКС, что свидетельствует о разочаровании стран и народов международным порядком под руководством США, пишет Bloomberg.

По мнению автора статьи, в БРИКС видят защиту от Запада. Только в этом году блок увеличился вдвое (приняв Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Эфиопию и Египет), привлекая все больше стран Глобального Юга и предлагая не только экономическое, но и политическое сотрудничество, неподвластное влиянию Вашингтона.

Недавно Таиланд и Малайзия заявили о своем желании присоединиться. Бывший министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что необходимо найти решения против несправедливой международной финансовой и экономической мировой архитектуры, которую выстроили США.

Через БРИКС Россия и Китай усиливают свое влияние в мире. Так, представители еще 12 стран, не входящих в блок, появились на диалоге БРИКС, состоявшемся недавно в России. Среди них: Куба, Венесуэла, Турция, Лаос, Бангладеш, Шри-Ланка, Казахстан, Вьетнам. Можно заметить, что большинство стран из Азии. Кроме того, с помощью БРИКС Россия демонстрирует, что попытки изоляции терпят крах.