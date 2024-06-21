Украина пытается вести разведку на границе с Белоруссией

В Белоруссии сообщили о попытках украинской стороны провести активную разведку территории на границе указанных стран.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что украинская сторона продолжает создавать вдоль белорусской границы фортификационные сооружения и минно-взрывные заграждения, а также развертывать системы оптоэлектронного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. По словам Молостова, сохраняется высокая активность ведения разведки приграничной территории Белоруссии с интенсивным применением как технических средств, так и беспилотных летательных аппаратов. В этих условиях охрана белорусско-украинского участка границы органами пограничной службы осуществляется в усиленном режиме, пишет ТАСС.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии за 20 июня, в последнее время в зоне Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в том числе сил спецопераций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения. Обеспечение безопасности идет в тесном взаимодействии с частями и соединениями армии Белоруссии и направлено на то, чтобы не допустить нагнетание обстановки на границе и предупреждение провокаций, которые будут тут же пресекать.