Накрывший Москву ураган "Эдгар" движется в Пермский край

Накрывший Москву ураган "Эдгар" сегодня в Пермский край, сообщает telegram-канал "Большая Пермь" со ссылкой на синоптика Андрея Шихова, передает корреспондент Накануне.RU.

До краевой столицы ураган дойдет в ослабленном виде.

Сообщается, что он проявит себя грозами и умеренными шквалами до 17-22 метров в секунду в крае, а вечером доберется до Перми.

Напомним, 20 июня в столице пришел ураган "Эдгар". Сильный ветер с порывами 25 м/с ломал рекламные щиты, срывал обшивку с крыш, вырывал деревья. Торнадо, которые прогнозировали синоптики, были замечены в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского

Два человека погибли, еще 35 пострадали, в числе пострадавших - шесть детей.