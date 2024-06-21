Свердловское УФАС раскрыло картель в гособоронзаказе между уральскими компаниями

Свердловское УФАС выявило картель в государственном оборонном заказе между ООО "Актив+", ООО "Уралторгсервис" и ООО "ТК "Тоболтранс". Сумма дохода, полученного в результате соглашений, составила 64,8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного УФАС.

Схема была разоблачена еще в 2023 году, однако только накануне Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение ведомства в отношении компаний. Сотрудниками УФАС было установлено согласованное поведение трех компаний на торгах, направленное на несущественное снижение цен. Один из участников картеля снижал цену от начальной суммы цен единиц товара на 0,5%, во втором случае – участники картеля отказались от подачи ценовых предложений с целью заключить контракт по цене равной НМЦК.

"Организации заключили соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку продуктов питания в рамках государственного оборонного заказа для нужд учреждений на территории Северо-Кавказского, Южного федеральных округов, Курганской и Новосибирской областей. Результатом реализации соглашений стало ограничение конкуренции в 9 закупочных процедурах. Согласованные действия позволили компаниям заключать договоры либо без снижения цен, либо с несущественным снижением", - пояснили в УФАС.

За заключение соглашений были наложены оборотные штрафы в размере 16,6 млн руб. Материалы дела направлены в органы внутренних дел с заявлением о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.178 УК РФ.