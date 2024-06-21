Южная Корея запустила в сторону КНДР воздушные шары с долларами и сериалами

Северокорейские беженцы, живущие в Южной Корее, накануне запустили в сторону границы между государствами воздушные шары, к которым привязали груз: 300 тыс. листовок, USB-накопители (они же флэшки) и американские доллары. Сообщается, что на картах памяти записаны южнокорейские сериалы и фильмы.

По данным южнокорейского агентства "Рёнхап", организация "Борцы за свободную Северную Корею" (FFNK) намерена забрасывать приграничные регионы КНДР до тех пор, пока Ким Чен Ын не извинится за предыдущую акцию, на которую сейчас и отвечают южнокорейцы.

Напомним, в конце мая этого года КНДР запустила около 200 воздушных шаров с грузами из мусора и навоза в сторону Южной Кореи.