Минобороны Словакии назвало передачу Украине МиГ-29 саботажем

Минобороны Словакии заявило, что не обнаружило документ, который обосновывал бы правомерность передачи Украине 13 истребителей МиГ-29 и ПВО.

Военное ведомство добавило, что считает передачу Киеву истребителей и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, передает РИА Новости.

Недавно нынешний министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал действия своих предшественников госизменой и пообещал подать заявление в правоохранительные органы.

В апреле 2023 года бывший словацкий министр обороны Ярослав Надь заявлял, что Словакия завершила передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине. В январе он сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Киеву оставшихся у нее самолетов советского производства МиГ-29 в обмен на американские истребители, а также советские танки Т-72 в обмен на "Леопарды".

Напомним, в прошлом году новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. 30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победили левоцентристы. Партия Фицо выступает против помощи Киеву, которая "лишь продлевает конфликта и страдания мирного населения".