Владивосток и Итуруп соединят авиарейсом

Вскоре будет возобновлен авиарейс между Курильском (остров Итуруп, Курилы, Сахалинская область) и Владивостоком.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время ежегодной прямой линии с жителями региона сообщил, что полеты начнутся 1 сентября, пишет ТАСС.

Сейчас попасть напрямую с Курил на материк без пересадки на Сахалине можно только через перелет на Камчатку. Однако сделать это можно только с острова Парамушир (северная группа Курильских островов).