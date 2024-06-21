Пожар на нефтебазе в Азове удалось ликвидировать на третьи сутки после атаки дронов

Пожар на нефтебазе в городе Азов в Ростовской области удалось потушить только на третьи сутки после атаки беспилотников. По словам губернатора региона Василия Голубева, сейчас возгорание ликвидировано.

Накануне стало известно, что одна из поврежденных цистерн с нефтепродуктами разгерметизировалась, поэтому огонь усмирить никак не получалось.

18 июня в результате атаки беспилотника в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. К тушению пожара привлекли пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать на площади 3,2 тыс. кв. м.