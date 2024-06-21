Антитеррористические учения Росгвардии состоялись в Тюмени и Ялуторовске

Антитеррористические учения Росгвардии состоялись в Тюмени и Ялуторовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

Личный состав структурных подразделений территориального управления, в том числе ОМОН и СОБР, выполнил служебно-боевые задачи по отработке приемов, слаживанию ведомственной группировки.

Во время учений были использованы беспилотные летательные аппараты, а специалистами инженерно-технического отделения ОМОН — служебные собаки и спецсредства для обследования условного взрывоопасного предмета.

Руководитель территориального управления полковник полиции Евгений Федоткин сообщил, что основная цель проведенных мероприятий достигнута.

"Обозначены ключевые направления в действиях при угрозе нападения, поставлены задачи по совершенствованию подготовки личного состава, а также определены приоритеты межведомственного взаимодействия", - заявил он.

Учения прошли на одном из объектов в городе Ялуторовске, охраняемом войсками национальной гвардии, и собственном объекте в Тюмени.