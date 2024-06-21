Средний Урал занял шестое место в России по размеру госдолга

Свердловская область вошла в десятку российских регионов с самым большим госдолгом. Как следует из документа на сайте Министерства финансов РФ, в июне госдолг Среднего Урала увеличился до 106 млн рублей, хотя еще в мае составлял 104,8 млрд.

Больше всего долгов у региона по бюджетным кредитам - 69,3 млрд, что на 1,2 млрд больше, чем в прошлом месяце, а по ценным бумагам сумма превышает 36,7 млрд рублей.

Уступил Средний Урал только Республике Татарстан (110,2 млрд), Краснодарскому краю (115,4 млрд), Нижегородской области (139,4 млрд), Москве (167,3 млрд) и Московской области с госдолгом в 262,7 млрд.

Однако по УрФО Свердловская область уверенно лидирует. За ней сразу идут Челябинская область с госдолгом в 60 млрд, Курганская область - 18,3 млрд и ХМАО-Югра - 10,8 млрд. У Тюменской области госдолг составляет 9 млрд рублей, а у ЯНАО - 7,3 млрд.