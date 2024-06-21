И.о. министра транспорта и автодорог Самарской области вменили превышение полномочий

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в рабочем кабинете "одного из самых одиозных региональных чиновников", врио министра транспорта и автодорог Ивана Пивкина. Сейчас у чиновника дома идет обыск по возбужденному против Пивкина делу по статье "Превышение полномочий".

""Дело Пивкина" способно стать настоящей бомбой, последствия от которой трудно переоценить. Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределяли между определенным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключали по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции", - пишет Хинштейн в своем telegram-канале.

По данным депутата, за право работать в регионе подрядчики были обязаны перечислять "взносы" в различные фонды, откуда деньги затем выводились и присваивались. Речь идет о миллиардах рублей, полагает Хинштейн.

"Кроме того, по данным следствия, дорожники ежегодно оплачивали подарки для нужд Пивкина (айфоны, компьютеры, часы) и выделяли деньги на другие задачи: вплоть до оплаты адвокатских услуг для руководителей Минтранса", - пишет депутат Госдумы.

Иван Пивкин

Политик уточняет, что Пивкин – один из самых критикуемых, но непотопляемых чиновников в регионе: в должности он находится 12 лет, пережив уже двух губернаторов, вопреки нескончаемым скандалам в дорожно-транспортной отрасли.

"Причины такой непотопляемости окончательно становятся понятны теперь. Я абсолютно убежден, что выстроенная Пивкиным коррупционная вертикаль на нем не заканчивалась. Такой картель просто не мог существовать без одобрения (как минимум!) со стороны председателя правительства Виктора Кудряшова (арестован по другому коррупционному делу) и экс-губернатора Дмитрия Азарова", - пишет Хинштейн.

За годы работы Пивкина через его руки прошли более 200 млрд ("дорожных" денег.

"Сколько из них осело в чиновничьих карманах, вопрос открытый", - подытожил Хинштейн.

И.о. губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев написал в своем telegram-канале, что в регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями.

"Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. Работа будет продолжена", - пишет Федорищев.